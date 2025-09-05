<BR \/>Besonders betroffen war das Burggrafenamt. In Meran wurden Windspitzen von bis zu 75 Stundenkilometern gemessen, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin berichtete. Auch in den umliegenden Gemeinden waren Straßen zeitweise blockiert, nachdem Bäume auf Fahrbahnen gestürzt waren.<BR \/><BR \/><i>Sehen Sie Bilder der Einsätze in unserer Fotogalerie:<\/i><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-71299412_gallery" \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Personenschäden wurden nicht bekannt. Die Aufräumarbeiten dauern an. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/so-wird-das-wochenend-wetter-in-suedtirol-21" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Laut Wetterdienst ist am Wochenende mit einer Beruhigung der Lage zu rechnen.<\/a>