Ein kräftiges Gewittersystem zog am Dienstagabend in mehreren Phasen über Südtirol und sorgte landesweit für zahlreiche Einsätze der Feuerwehren. <BR \/><BR \/>Die Gewitter entstanden zunächst über dem Etschtal, verlagerten sich anschließend über das Sarntal bis ins Gadertal und trafen insbesondere den Raum St. Vigil in Enneberg schwer. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1322160_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Innerhalb von nur rund 30 Minuten fielen entlang der Zugbahn örtlich 30 bis 40 Millimeter Niederschlag, begleitet von starken Windböen“, berichtet der Südtiroler Landesfeuerwehrverband. <BR \/><BR \/>Die Folgen: Überflutete Keller und Tiefgaragen, Vermurungen und Hangrutsche, verschlammte Straßen, verlegte Bachläufe und umgestürzte Bäume.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1322163_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Besonders betroffen waren mehrere Ortschaften im Sarntal sowie im Gadertal, wo teils umfangreiche Aufräum- und Sicherungsarbeiten notwendig waren. Zahlreiche Feuerwehrleute standen im Einsatz, um Verkehrswege freizumachen, Gebäude zu schützen und die Schäden für die Bevölkerung möglichst rasch zu beseitigen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1322166_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Feuerwehren wurden bisher zu rund 100 Einsätzen alarmiert. Auch am heutigen Mittwoch ist das Wetter unbeständig, derzeit regnet es vielerorts weiter.