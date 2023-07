Gewitter und Starkregen führen zu mehreren Feuerwehreinsätzen

Foto: © FFW Tirol

Ein Baum ist nach einem Blitzeinschlag in Brand geraten. - Foto: © FFW Klausen

Foto: © FFW Auer

Gewitterreichster Tag des Jahres

Lokal heftige Gewitter mit Starkregen haben Südtirols Feuerwehren am Montagabend auf Trab gehalten und für rund 20 Feuerwehreinsätze, vor allem im Meraner Raum sowie im Unterland, gesorgt.Die Einsatzkräfte mussten mehrere Wohnungen und Geschäfte auspumpen, nachdem dort aufgrund der starken Regenfälle Wasser eingetreten war.In Klausen ist ein Baum nach einem Blitzeinschlag in Brand geraten. Die Freiwilligen Feuerwehren von Klausen, Brixen und Villanders konnten den Kleinbrand aber rasch unter Kontrolle bringen und das Feuer löschen.Rund 1500 Blitze wurden zwischen Montag und Dienstag in Südtirol gezählt, wie der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin, schreibt. Dies sei somit der bislang gewitterreichste Tag des Jahres gewesen. Am meisten geblitzt hat es im Unterland.