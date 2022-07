Gewitter vom Vinschgau bis ins Wipptal: Feuerwehren im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr St. Martin in Passeier im Einsatz.

Die Freiwillige Feuerwehr Ehrenburg am Bahnhof.

Die Freiwilligen Feuerwehren von St. Leonhard und St. Martin in Passeier, Platt, Moos in Passeier, Partschins, Rabland, Vilpian, aber auch Sëlva/Wolkenstein, Vahrn, Elzenbaum, Ehrenburg und Oberolang mussten zwischen 21 und 3 Uhr unwetterbedingt ausrücken.Auch in der Landeshauptstadt gab es mehrere Einsätze wegen Überschwemmungen. Die Berufsfeuerwehr wurde in den St.-Oswald-Weg gerufen: Steine waren auf die Straße gestürzt. Weil es schwierig war, eine potenzielle Gefahr in der Dunkelheit zu erkennen, wurde für den Vormittag ein Lokalaugenschein mit einem Geologen vereinbart.Bei Ehrenburg im Pustertal war die Zugstrecke kurzzeitig blockiert: Kurz vor Mitternacht wurde in der Nähe des Bahnhofs der unter der Straße und den Bahngleisen verlaufende Kanal des Moarbaches verlegt. In Folge wurde die Straße und das Gleis überflutet. Mit einer leistungsstarken Pumpe pumpte die Freiwillige Feuerwehr das Wasser aus dem Bach um. So konnte der Kanal soweit frei gemacht werden, dass keine weitere Gefahr bestand. Die Gleise wurden anschließend von Technikern überprüft. Am Morgen konnten die Züge wieder ungehindert fahren.In Natz wurde die Freiwillige Feuerwehr alarmiert: Ein Blitzschlag hatte einen Brand ausgelöst. Die Einsatzkräfte mussten einige Zeit danach suchen. Bis die Brandstelle gefunden war, hatte der Regen das Feuer bereits wieder gelöscht.