Gewitterfront über Südtirol: Schlaflose Nacht für Südtirols Feuerwehrleute

Die ersten Alarmierungen gab es für die Freiwilligen im Osten Südtirols: Die Feuerwehren von Kematen/Taufers, Sand in Taufers, Ahornach, Mühlen und Luttach rückten bereits am frühen Abend aus. Die Brunecker Wehr musste um 21.30 Uhr zu Einsätzen starten. Auch in Mitterolang und Toblach war die Hilfe der Wehrleute gefragt.Nach 22 Uhr hieß es für die Wehrleute von Sëlva/Wolkenstein anpacken, auch in Klausen, Villanders und Jenesien wurde wegen des Unwetters Alarm geschlagen.Die Freiwilligen Feuerwehrleute aus Gries und Labers hatten ebenfalls eine kurze Nacht: Sie rückten um 2.40 Uhr bzw. kurz vor 4 Uhr aus.

stol