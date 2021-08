Gewittriger Sonntag und wechselhafte Woche stehen uns bevor

Der Schein trügt: Vor allem im Süden des Landes beginnt der Sonntag aktuellen Prognosen zufolge noch mit Sonnenschein. Lange anhalten wird dieser aber nicht.Bereits am Nachmittag werden die Wolken dichter und erste Regenschauer ziehen auf. Zum Abend hin und dann vor allem in der Nacht auf Montag entwickeln sich schließlich teils kräftige Gewitter. Auch die Temperaturen sinken und erreichen die 30-Grad-Marke nicht mehr.Auch in der kommenden Woche geht das wechselhafte Wetter weiter. Sonne und Wolken geben sich die Klinke in die Hand und in den nördlichen Landeteilen macht sich der Föhn bemerkbar.

deb