Gewittriges Wochenende nach heißem und trockenem Freitag erwartet

Ein Sommertag, wie man ihn sich wünscht: Temperaturen bis zu 34 Grad kündigte Landesmeteorologe Dieter Peterlin am Morgen für den heutigen Freitag an, Regen steht dabei nicht auf dem Plan.Doch die ungetrübte Sommerfreude währt nicht lange. Bereits am Samstag muss schon wieder mit teils heftigen Gewittern gerechnet werden. Der Tag beginnt dabei laut aktuellen Prognosen ebenfalls sonnig und heiß. Am Nachmittag und Abend zieht dann aber eine Kaltfront durch, die für labile Luftmassen und nasse Verhältnisse sorgt.Ähnlich präsentiert sich die Wetterlage am Sonntag. Auch dieser beginnt mit Sonne, die im Tagesverlauf das Zepter an die Wolken übergibt. Gewittrige Regenschauer sind die Folge. Zudem gehen die Temperaturen spürbar zurück und erreichen nur mehr Höchstwerte von bis zu 27 Grad.Montag und Dienstag bringen laut Prognosen des Landeswetterdienstes einen Wechsel aus sonnigen Abschnitten und dichten Wolken, nachmittags kommt es nur mehr stellenweise zu Regenschauern.

deb