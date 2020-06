Gezockt wird auch in Corona-Zeiten

Das Forum Prävention hat in Zusammenarbeit mit dem Gemeindenverband eine Umfrage über die Entwicklung des Glücksspiels in Südtirol durchgeführt – dabei zeigte sich auch: Das Landesgesetz hat bisher eher kleine Erfolge gebracht.Ziel der Studie war es, zu erheben, was die Gemeinden unternehmen, um das Glücksspielangebot zu reduzieren und auch festzustellen, in wie vielen Gemeinden das Verbot von Spielautomaten im Umkreis von 300 Metern um sensible Orte angewendet wird.

hof