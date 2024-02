Giancarlo Conte ist neuer Leiter der Verkehrspolizei Trentino-Südtirol und Belluno

Verkehrsaufkommen in Südtirol

Verkehrssicherheit

Der 1966 in Rom geborene Giancarlo Conte trat nach dem Studium der Rechtswissenschaften 1985 in den Polizeidienst. Nach Abschluss der Ausbildung wurde er der Grenzpolizei in Bozen zugeteilt, heißt es in einer Pressemitteilung des Regierungskommissariats für die Provinz Bozen.1997 wurde er der Kripo-Zentraldirektion - Zentraler Schutzdienst zugewiesen und im darauffolgenden Jahr wurde er nach Bozen versetzt, wo er bis zum 31. Januar 2011 verschiedene Ämter innehatte:Leiter des Polizeikommissariats in Brixen und anschließend an der Quästur Bozen: Leiter der politischen Polizei (DIGOS), Kabinettschef, Leiter der Kriminalabteilung und der Abteilung Verwaltungspolizei, Soziales und Einwanderung. Vom 01. Februar 2011 bis 2018 war er Leiter der Verkehrspolizei-Sektion der Landeshauptstadt. In den letzten Jahren war er als stellvertretender Quästor in den Provinzen Pordenone und Udine tätig.Während des freundschaftlichen Treffens wurden laut Pressemitteilung vor allem Themen in Zusammenhang mit dem hohen touristischen und gewerblichen Verkehrsaufkommen in Südtirol besprochen. Insbesondere mit Bezug auf die Brennerautobahn wurde die Bedeutung des Beitrags der Verkehrspolizei hervorgehoben, um die Einhaltung des Überholverbots für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht bei voller Zuladung von mehr als 7,5 Tonnen zu gewährleisten, sowie bei der Verkehrsregelung am Brenner anlässlich der österreichischen LKW-Fahrverbote.In diesem Zusammenhang wurde auch die Rolle der Verkehrspolizei bei der Umsetzung der öffentlichkeitswirksamen Initiativen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit entlang der bekanntesten und meistbefahrenen Südtiroler Passstraßen hervorgehoben, welche seit einigen Jahren im Sommer von dem Regierungskommissariat, mit der Unterstützung der Südtiroler Ortspolizei und des Landeskraftfahrzeugamtes, zur Vorbeugung von Verstößen gegen die StVO, gefährlichem Fahrverhalten und Lärmbelästigung gefördert werden. Abschließend hat der Präfekt Conte viel Erfolg für seine Arbeit in Südtirol gewünscht