Die Nachricht verbreitete sich am heutigen Montag wie ein Lauffeuer: Der langjährige italienische Parlamentarier und Verfassungsexperte Gianclaudio Bressa ist im Alter von 70 Jahren unerwartet gestorben. <BR \/><BR \/>Der Parlamentarier aus Belluno, der seit Jahren in Südtirol lebte, der mehrfach auf den Listen des Bündnisses „L’Ulivo“ und des Partito Democratico (PD) im Wahlkreis Trentino-Südtirol gewählt worden war, war unter anderem Vorsitzender der Sechserkommission und stellvertretender Vorsitzender der Parlamentsfraktion „L’Ulivo-Partito Democratico“. Insgesamt saß er 26 Jahre im Parlament in Rom.<BR \/><BR \/>Unterberger: „Ein Freund Südtirols“ <BR \/><BR \/>„Gianclaudio Bressa war ein Freund der Sonderautonomien und Südtirols. Er hatte eine profunde Kenntnis unseres Landes und spielte in den Jahren der Mitte-Links-Regierungen eine entscheidende Rolle dabei, unseren Anliegen Gehör zu verschaffen“, heißt es von der SVP-Senatorin Julia Unterberger in einer Aussendung. <BR \/><BR \/>„Als er in seiner letzten Legislaturperiode in den Senat gewählt wurde, schloss er sich der Autonomiegruppe an. Auf diesem gemeinsamen Weg lernten wir neben seiner Kompetenz und Erfahrung auch seine menschlichen Qualitäten kennen und schätzen: Er war ein loyaler, leidenschaftlicher Mann, der stets offen für den Dialog war.<BR \/>Wir werden ihn immer in Ehren und herzlicher Erinnerung behalten“, so Unterberger. „Seiner Familie und seinen Angehörigen gilt unser aufrichtiges Beileid.“