Bei der Gemeinde gingen bereits erste Anfragen für eine eventuelle Nutzung für Veranstaltungen ein. Der Stadtrat hat nun für solche Fälle Benutzungsbedingungen definiert. „Jeder kann eine Nutzung der Halle anfragen“, informiert Bürgermeister Andreas Jungmann, „für private Veranstaltungen wird ein Tagessatz von 150 Euro in Rechnung gestellt, für Veranstaltungen von Vereinen 50 Euro“. <BR \/><BR \/>Sollte Eintritt verlangt werden bzw. ein Ausschank gegen Bezahlung erfolgen, erhöht sich die Gebühr um 50 Euro. Strom- und Heizkosten kommen dazu. <BR \/><BR \/>„Entsprechende Anfragen sind beim Vermögensamt einzureichen“, sagt Jungmann, der eine Zwischennutzung der Halle begrüßt. Das Abhalten von Rockkonzerten schließt er allerdings aus.