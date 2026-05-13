Wie die italienische Tageszeitung La Nazione berichtet, ereignete sich die Tat bereits am Samstagmorgen in der gemeinsamen Wohnung des Paares, in der auch die beiden Kinder leben. Nichts ahnend trank die Frau ihren Morgenkaffee, woraufhin sie unmittelbar ein schweres Unwohlsein verspürte.<BR \/><BR \/>Obwohl sie in diesem Moment nicht ahnte, was die Ursache für ihren Zustand war, gelang es ihr noch, einen Notruf abzusetzen. Rettungskräfte brachten sie mit höchster Dringlichkeitsstufe (Codice Rosso) in das Krankenhaus San Jacopo in Pistoia.<h3>\r\nDramatische Festnahme am Arbeitsplatz<\/h3>Die Ermittlungen der Carabinieri unter der Leitung der Staatsanwaltschaft von Pistoia führten schnell zu einem schrecklichen Verdacht gegen den Ehemann. Am Dienstag klickten für ihn schließlich die Handschellen.<BR \/><BR \/>Die Beamten suchten den 55-jährigen Bauarbeiter direkt an seinem Arbeitsplatz im Werk von Hitachi Rail auf und führten ihn vor den Augen seiner Kollegen ab.<BR \/><BR \/>Untersuchungen im Krankenhaus bestätigten den grausamen Verdacht: Die Patientin hatte tatsächlich Bleichmittel zu sich genommen. Dank der schnellen Hilfe der Mediziner konnte Schlimmeres verhindert werden; die Frau befindet sich derzeit zur Beobachtung im Krankenhaus, ihr Zustand wird kontinuierlich überwacht.<BR \/><BR \/>Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen schwerster Körperverletzung eingeleitet. Er wurde in das Gefängnis von Pistoia überstellt und wartet dort nun auf das Verhör vor dem Untersuchungsrichter.