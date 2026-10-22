Mit seiner Forderung wandte sich der Mann im Jahr 2022 direkt an den Marmeladenhersteller, der heute seinen Sitz in Verona hat. Über eine eigens eingerichtete E-Mail-Adresse verschickte er mehrere Drohschreiben, die er mit dem falschen Namen Alessio Ferrari unterzeichnete. Zuegg ließ sich zunächst nicht einschüchtern und ignorierte die Nachrichten.<BR \/><BR \/>Doch wenige Tage später spitzte sich die Situation zu: Der Erpresser behauptete, in einer Conad-Filiale im Fassatal Marmelade vergiftet zu haben. Als Beweis schickte er ein Video, das ihn dabei zeigte, wie er Thalliumsulfat in eines der Gläser gab. Bei der Substanz handelt es sich um eine hochgiftige chemische Verbindung.<BR \/><BR \/>Daraufhin wurde Alarm ausgelöst. Um eine mögliche Vergiftung von Kunden zu verhindern, wurden sämtliche Marmeladengläser aus dem betroffenen Supermarkt entfernt. Bei der ersten Gerichtsverhandlung verwies der gesetzliche Vertreter von Zuegg auf den erheblichen Schaden, der dem Unternehmen durch die Rückrufaktion entstanden sei.<h3>\r\n51-Jähriger aus Triest vor Gericht<\/h3>Nach einer Anzeige und umfangreichen Ermittlungen gelang es den Behörden, den mutmaßlichen Erpresser ausfindig zu machen. Bei ihm handelt es sich um den 51-jährigen D. S. aus Triest. Der Mann sitzt derzeit im Gefängnis von Padua ein. Gestern wurde in Verona der Prozess gegen ihn eröffnet. Er muss sich wegen versuchter Erpressung verantworten.<BR \/><h3>\r\nAuch Bierflaschen sollen vergiftet worden sein<\/h3>Doch Zuegg war offenbar nicht das einzige Ziel des Angeklagten. Nur wenige Tage nach dem Vorfall im Fassatal nahm er ein weiteres Unternehmen ins Visier. Diesmal traf es die Firma Martinelli aus Villafranca. Von einer gefälschten E-Mail-Adresse aus verschickte der 51-Jährige drei Drohschreiben. Darin behauptete er, in einer Filiale der Handelskette mehrere Bierflaschen mit Rattengift versetzt zu haben. Zugleich kündigte er an, weitere Produkte zu manipulieren, sollte er nicht 30.000 Euro erhalten. Die Nachrichten wurden den Sicherheitsbehörden gemeldet.<BR \/><BR \/>Bereits vor den Erpressungsversuchen gegen die beiden Unternehmen soll S. einen Reitstall im Raum Triest bedroht haben. Auch dort ging es um Geld: Sollte er die geforderte Summe nicht erhalten, werde er die Pferde vergiften, soll der Mann angekündigt haben.