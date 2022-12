Giftiges Gas in Wohnung – Person bewusstlos

Das passiert bei zu viel Kohlenmonoxid

Es war gegen 21 Uhr, als eine Person in der Wohnung in Auer bewusstlos wurde. Die Rettungskräfte eilten sofort zur Hilfe. Gleich beim Betreten der Wohnung löste das CO-Warngerät, das die Sanitäter immer dabei haben, sofort aus. In der Wohnung war aus ungeklärter Ursache giftiges Kohlenmonoxid entstanden.Die Sanitäter schlugen daraufhin sofort Alarm. Die Rettungskräfte evakuierten die Bewohner aus der Wohnung und brachten die bewusstlose Person und eine weitere Person mit Verdacht auf Kohlenmonoxidvergiftung in das Krankenhaus von Bozen.Die Wehrleute durchlüfteten währenddessen die Wohnung. Noch ist unklar, woher das giftige Gas kommt. Wahrscheinlich ist, dass es in einem Holzherd entstand. Aber auch die Gastherme der Wohnung könnte schuld sein. Experten werden in den nächsten Tagen der Sache auf den Grund gehen.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Auer, das Weiße und das Rote Kreuz und der Notarzt.„Atmet der Mensch eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration ein, bindet sich das Kohlenmonoxid direkt an die roten Blutkörperchen und blockiert damit die Aufnahme von Sauerstoff im Blut. Infolgedessen kommt es schnell zu einem Sauerstoffmangel und den damit verbundenen Gesundheitsgefährdungen“, schreibt der Landesfeuerwehrverband auf Facebook. „Erste Anzeichen sind Kopfschmerzen, Unwohlsein und Müdigkeit.“Es sei deshalb wichtig, die Verbrennungsanlagen im Haus regelmäßig zu kontrollieren.