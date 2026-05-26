So wuchs die ohnehin schon lange Zeugenliste gestern Nachmittag um die hochbetagte Tante von Gianni Di Vita an, die ebenfalls im Mehrfamilienhaus der Familie in Pietracatella lebt. Ausgerechnet sie soll an Heiligabend eine Torte gebacken haben, die später beim Abendessen serviert wurde. An diesem Essen nahmen rund zehn Verwandte teil – keiner von ihnen klagte danach über Beschwerden.<BR \/><BR \/>Bisher stand vor allem das Abendessen vom 23. Dezember im Fokus der Ermittlungen. Es war die einzige Mahlzeit, bei der die beiden späteren Todesopfer – Mutter Antonella Di Ielsi und Tochter Sara Di Vita – gemeinsam mit dem Ehemann und Vater Gianni Di Vita am Tisch saßen. Letzterer hatte ebenfalls mit schweren Vergiftungserscheinungen zu kämpfen. Mittlerweile weiten die Ermittler ihre Untersuchungen jedoch auch auf das Mittag- und Abendessen vom 24. Dezember aus.<h3>\r\nAutopsie-Bericht verzögert sich<\/h3>Eine schnelle Aufklärung des Falls ist unterdessen nicht in Sicht. Selbst aus medizinisch-technischer Sicht gibt es noch viele Fragezeichen. Die Veröffentlichung des Autopsie-Berichts, die eigentlich für Ende dieser Woche geplant war, wurde um einen weiteren Monat auf den 30. Juni verschoben. Die Staatsanwältin von Larino, Elvira Antonelli, hat den Direktor des Giftnotrufs von Pavia, Carlo Locatelli, sowie Professor Daniele Merli mit zusätzlichen, unaufschiebbaren Untersuchungen beauftragt. <BR \/><BR \/>Die beiden Experten sollen die genauen Eigenschaften des Ricins bestimmen, das in den Gewebeproben der beiden Frauen nachgewiesen wurde. Neben dem Grad der Toxizität müssen sie vor allem klären, ob das hochgefährliche Gift tatsächlich die direkte Todesursache von Antonella und Sara war.<BR \/><BR \/>Das neue Gutachten ist auch für die fünf Ärzte des Krankenhauses von Campobasso von entscheidender Bedeutung, gegen die nach wie vor ermittelt wird. Die Justiz fordert Antworten auf die Frage, ob die Vergiftung für das medizinische Personal erkennbar gewesen wäre und ob die Behandlungsmethoden den medizinischen Protokollen entsprachen.<BR \/><BR \/>In den kommenden Stunden wird zudem mit einer erneuten Vorladung von Gianni Di Vita und seiner Cousine Laura gerechnet. Ihre Aussagen sollen mit den Daten abgeglichen werden, die bereits vom Smartphone der älteren Tochter Alice rekonstruiert werden konnten. Bis die Inhalte der übrigen elektronischen Geräte vorliegen, die am 4. Mai im Haus in Pietracatella beschlagnahmt wurden, werden allerdings noch mindestens zwei Wochen vergehen.