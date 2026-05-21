Die Ermittlungen richten sich damit offenbar gegen Angehörige der beiden Opfer, auch wenn bislang offiziell noch gegen Unbekannt ermittelt wird.<BR \/><BR \/>Nach bisherigen Erkenntnissen sollen Mutter und Tochter mit dem hochgiftigen Pflanzentoxin Rizin vergiftet worden sein. Die Vergiftung könnte nach Ermittlerangaben während eines Abendessens kurz vor Weihnachten erfolgt sein. Inzwischen prüfen die Behörden jedoch auch die Möglichkeit, dass den Opfern das Gift mehrfach und bei verschiedenen Gelegenheiten verabreicht wurde.<h3>\r\nWeitere Geräte beschlagnahmt<\/h3>Für Freitag sind Untersuchungen an sieben elektronischen Geräten angesetzt, die im Haus der Familie beschlagnahmt wurden. Dabei handelt es sich um zwei iPhones, zwei weitere Smartphones, zwei Modems, ein Tablet und einen Computer.<BR \/><BR \/>Die Ermittler hoffen, auf den Geräten Nachrichten und Dateien zu finden, die Hinweise auf die Beschaffung oder Verwendung von Rizin liefern könnten. Die Spezialeinheit SCO (Servizio centrale operativo) wurde mit den technischen Untersuchungen beauftragt. Dabei soll insbesondere nach möglichen Internetrecherchen zu Rizin gesucht werden – auch vonseiten der beiden Opfer selbst.<BR \/><BR \/>Der von den Behörden festgelegte Untersuchungszeitraum ist breit: Er reicht von der ersten Inbetriebnahme der Geräte bis zu deren letzter Nutzung. Die Ermittler hoffen, auf diese Weise Hinweise auf die Herkunft des hochgiftigen Pflanzentoxins Rizin sowie auf mögliche Tatverdächtige zu finden.<BR \/><h3>\r\nOffiziell gibt es noch keinen Beschuldigten<\/h3>Bislang wurde noch niemand offiziell als Beschuldigter registriert. <BR \/>Nach Informationen aus Ermittlerkreisen stehen jedoch vier oder fünf Personen im Fokus der Untersuchung. In den kommenden Tagen sollen unter anderem Gianni Di Vitas Cousine Laura De Vita sowie deren Mutter erneut vernommen werden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1315203_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Ermittler versuchen weiterhin zu rekonstruieren, wann und auf welche Weise die beiden Opfer mit dem seltenen Giftstoff in Kontakt kamen. Erste Symptome sollen kurz vor Weihnachten aufgetreten sein, bevor beide Frauen in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. Unterlagen zu möglichen, bislang unbekannten Erkrankungen werden analysiert.<BR \/>Unterdessen wurden am Montag nach der Wochenendpause die Befragungen von Zeugen in der Polizeizentrale von Campobasso fortgesetzt. <BR \/><BR \/>Insgesamt sollen rund 20 Personen aus dem Umfeld der Familie vernommen werden, darunter Angehörige, Freunde, Nachbarn und Bekannte. <h3>\r\nZahlreiche Befragungen<\/h3>Zu den bereits Befragten zählt auch der Pfarrer des Ortes, Stefano Fracassi, der die Trauerfeier für die beiden Frauen leitete. Nach Einschätzung der Ermittler könnte der Geistliche über Informationen verfügen, die zur Rekonstruktion des familiären und sozialen Umfelds beitragen.<BR \/><BR \/>Erneut vernommen wurde zudem ein Krankenpfleger, der mit der Familie befreundet ist. Er hatte den beiden Frauen im Dezember in ihrem Haus in Pietracatella eine Infusion verabreicht. Der Mann war bereits in den vergangenen Wochen befragt worden, wurde nun jedoch auf Antrag des Anwalts eines der fünf Ärzte erneut vorgeladen, gegen die in der ersten Phase der Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung ermittelt worden war. Beim Verlassen der Polizeidirektion äußerte sich der Krankenpfleger nicht gegenüber den Medien.