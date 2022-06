Giftschlangen – Wie gefährlich ist die Arbeit in den Obstwiesen? Giftschlangen – Wie gefährlich ist die Arbeit in den Obstwiesen?

Seit ein Bauer in Barbian in seinem Weinberg eine ungute Begegnung mit einer Zornnatter hatte, gehen die Bauern mit gemischten Gefühlen in Weinberge und Obstwiesen. Zu Recht? Der Herpetologe Ivan Plasinger, Vorsitzender des Vereins herpeton, klärt auf.