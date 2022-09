Gimbe: Corona-Kurve in Südtirol zeigt deutlich nach oben

In der Woche vom 21. bis zum 27. September wurden in Südtirol im Vergleich zur Vorwoche 31,4 Prozent mehr Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Dies geht aus einer aktuellen Erhebung der Gimbe Stiftung hervor.Auch die Zahl der aktiv Infizierten pro 100.000 Einwohner ist angestiegen und liegt derzeit bei 603. Über dem Schnitt im restlichen Italien ist liegt zudem die Belegung der Betten in den Normalstationen (15,8 Prozent) sowie auf den Intensivstationen (4 Prozent).Wie die Stiftung meldet haben 13,1 Prozent der Südtiroler Bevölkerung über 5 Jahren bisher keine Impfung gegen das Coronavirus bekommen.Auch im Trentino lässt sich ein deutlicher Anstieg der Coronazahlen erkennen: Während die neuen Coronafälle um 44,1 Prozent zugenommen haben, steigt auch die Zahl der aktiv Infizierten pro 100.000 Einwohner an (563). Die Krankenhausbelegung im Trentino beträgt 11,6 Prozent auf den Normal- und 2,2 Prozent auf den Intensivstationen. Ungeimpft sind im Trentino 8,8 Prozent der Bevölkerung.