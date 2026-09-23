Das geht aus dem am 10. Juli veröffentlichten LEA-Monitoring des Gesundheitsministeriums hervor.<BR \/><BR \/>Insgesamt erfüllen 18 von 21 Regionen und autonomen Provinzen die LEA-Anforderungen. Neben Südtirol verfehlen auch Sizilien bei der Prävention und Kalabrien bei der wohnortnahen Versorgung die Mindestschwelle. 2023 waren noch acht Regionen beziehungsweise autonome Provinzen nicht konform.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1362456_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Bewertet werden drei Bereiche: Prävention, wohnortnahe Versorgung und Krankenhausversorgung. Für die Einstufung als konform müssen in allen drei Bereichen mindestens 60 Punkte erreicht werden.<h3>\r\nDie Zahlen wurden von GIMBE unabhängig ausgewertet<\/h3>Die Zahlen hat anschließend die Fondazione GIMBE unabhängig ausgewertet. Die Stiftung weist darauf hin, dass die formale Erfüllung der LEA nicht zwangsläufig bedeutet, dass die Bevölkerung tatsächlich problemlos Zugang zu den benötigten Leistungen hat. <BR \/><BR \/>Als Beispiel nennt GIMBE die Entwicklung bei Arztbesuchen und diagnostischen Untersuchungen: Der Anteil der Menschen, die 2024 auf mindestens eine solche Leistung verzichteten, stieg italienweit von 7,6 auf 9,9 Prozent, knapp 5,8 Millionen Menschen.<BR \/><BR \/>GIMBE kritisiert deshalb, dass das bestehende Bewertungssystem unter anderem Wartezeiten, Schwierigkeiten bei der Terminvereinbarung und tatsächliche Zugangshürden nur unzureichend abbilde. Diese Einschätzung ist eine Bewertung der Stiftung und nicht Teil der offiziellen Einstufung des Gesundheitsministeriums.<BR \/><BR \/>Für Südtirol bleibt damit als Befund: Die Provinz hat 2024 die LEA-Mindestanforderung im Bereich Prävention nicht erreicht.