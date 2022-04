In Südtirol gehen die Zahlen runter, im Trentino steigen sie

Während in Südtirol in der Woche vom 6. bis 12. April eine Verbesserung der Zahl der aktuell positiven Covid-19-Fälle pro 100.000 Einwohner (1003) und ein Rückgang der Neuerkrankungen (-12,6 Prozent) gegenüber der Vorwoche zu verzeichnen war, haben sich diese Daten im Trentino verschlechtert.Dies berichtet die Stiftung Gimbe, die die Entwicklung der Pandemie in Italien überwacht.Im Trentino ist sowohl die Zahl der aktuell positiven Fälle pro 100.000 Einwohner (751) und die Zahl der Neuinfektionen (+7,4 Prozent) ist im Vergleich zur Vorwoche gestiegen.Die Anzahl der von Covid-Patienten belegten Krankenhausbetten liegt sowohl in Südtirol im Bezug auf die Normal- (10 Prozent) und Intensivstation (2 Prozent) als auch im Trentino (11,4 Prozent auf den Normalstation und 4,4 Prozent auf den Intensivstation) unter dem italienweiten Durchschnitt.In Südtirol liegt der Anteil der Bevölkerung, die den Impfzyklus abgeschlossen hat, laut Daten der Stiftung Gimbe bei 77,8 Prozent (italienweiter Durchschnitt 84,1 Prozent), davon haben 1,7 Prozent (italienweiter Durchschnitt 1,6 Prozent) nur die erste Dosis erhalten.Dreifach geimpft sind in Südtirol inzwischen 79,4 Prozent der Geimpften. Auch hier liegt Südtirol hinter dem Italienischen Durchschnitt (83,7 Prozent).