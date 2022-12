Giorgia Meloni trauert um ihre Freundin: „Auf Gott, Nico. Ich liebe dich“

Der Sohn des Täter kam vor 10 Jahren in Südtirol ums Leben

„Eine beschützende Mutter, eine aufrichtige und diskrete Freundin, eine starke und zerbrechliche Frau“

„Auf Gott, Nico. Ich liebe dich“

Die Tragödie ereignete sich am Sonntagmorgen in einem römischen Café: Während einer Kondominiumssitzung stürmte ein 57-jähriger Mann in die Bar und schrie: „Vi ammazzo tutti“ („Ich bringe euch alle um“). „Er öffnete die Tür und begann zu schießen“ berichtete einer der Mieter (Hier lesen Sie mehr dazu). Insgesamt tötete der Mann 3 Frauen. 4 weitere Personen wurden verletzt, 3 davon lebensgefährlich.Der Täter Claudio Campiti wurde festgenommen. Campitis Sohn kam vor 10 Jahren in Südtirol ums Leben (Hier lesen Sie mehr dazu). Eine der 3 getöteten Frauen war eine gute Freundin von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. In einem emotionalen Post erinnert sie an die 50-jährige Nicoletta Golisano.„Nicoletta war eine beschützende Mutter, eine aufrichtige und diskrete Freundin, eine starke und zerbrechliche Frau zugleich. Aber sie war vor allem ein Profi mit einem ungewöhnlichen Pflichtbewusstsein“, schrieb Meloni am Sonntagabend auf Facebook.„Es war dieses Pflichtgefühl, das sie an einem Sonntagmorgen dorthin brachte, wo ein Mann darauf wartete, sie zusammen mit 2 anderen Frauen während eines Treffens in einer Wohnanlage in Rom zu erschießen. Nicoletta war meine Freundin“, schrieb Meloni im Gedenken an die 50-jährige Nicoletta Golisano.„Sie hinterlässt ihren Ehemann Giovanni und einen wunderschönen zehnjährigen Jungen, Lorenzo. Mit ihr sind auch andere Familien, denen ich mein ganzes Mitgefühl ausspreche, zerstört worden“, so Meloni.„Auf Gott, Nico. Ich liebe dich“, schrieb Meloni abschließend.