Diese beiden Dokumente regeln die Verteilung seines auf circa 13 Milliarden Euro geschätzten Vermögens sowie die Zukunft seines Unternehmens Giorgio Armani S.p.A., das er vor 50 Jahren gegründet hatte. <BR \/><BR \/>Der als „König Giorgio“ bekannte Nobeldesigner, der im Alter von 91 Jahren verstorben ist, hatte seine Nachfolge bis ins kleinste Detail geplant. Sein Ziel war es, die Zukunft seines Modeunternehmens in die Hände seiner engsten Vertrauten zu legen, wobei die Armani-Stiftung, die er vor rund zehn Jahren zusammen mit seinem Partner und langjährigen Vertrauten Leo Dell'Orco sowie dem Bankier Irving Bellotti von Rothschild Italien gegründet hatte, eine Schlüsselrolle einnehmen soll.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1210641_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Da Armani keine Kinder hatte, konnte er sein Erbe ohne gesetzliche Pflichtanteile aufteilen, die den nächsten Angehörigen wie Ehepartner und Kindern vorbehalten sind. Erben werden daher seine drei Nichten und Neffen sein: Silvana und Roberta Armani, Töchter seines bereits verstorbenen Bruders Sergio, sowie Andrea Camerana, Sohn seiner Schwester Rosanna, sowie Leo Dell'Orco.<BR \/><BR \/>Zu vererben ist nicht nur der Modekonzern, sondern auch ein umfangreiches Immobilienvermögen, darunter die Villa auf der Insel Pantelleria, die Sommerresidenz im toskanischen Urlaubsort Forte dei Marmi - wo sich auch das kürzlich erworbene Lokal „La Capannina“ befindet -, das Haus in der Mailänder Via Borgonuovo, die Villa Rosa im Oltrepò Pavese sowie weitere Anwesen in Saint Moritz, Paris und Saint Tropez. Hinzu kommen Kunstwerke. Es wird außerdem spekuliert, dass Armani möglicherweise auch Personen bedacht hat, die ihn seit Beginn seiner Karriere begleitet und für ihn gearbeitet haben, sowie wohltätige Organisationen oder soziale Zwecke unterstützt. <BR \/><BR \/>Bereits zu Lebzeiten hatte Armani klare Vorstellungen über die Zukunft seines Modehauses formuliert. Er legte fest, dass der Firmensitz in Italien verbleiben und ein Börsengang frühestens fünf Jahre nach seinem Tod geprüft werden solle. <BR \/><BR \/>Inzwischen stimmten Armanis Erben der Aufnahme der Asche des Designers in den „Famedio“ von Mailand zu - eine Ehrenhalle für herausragende Persönlichkeiten, die sich für die Stadt eingesetzt haben. <h3>\r\nMailänder Fashion Week mit letzter selbst entworfenen Kollektion Armanis<\/h3>Die bevorstehende Mailänder Modewoche (23.-29. September), die erste ohne Armani, wird ganz im Zeichen seines Andenkens stehen. Dabei sollen die letzten vom Designer selbst entworfenen Kollektionen präsentiert werden. <BR \/><BR \/>Am 24. September ist Eröffnung der Ausstellung in der Pinacoteca di Brera zu Ehren der 50-jährigen Karriere Armanis geplant. „Die reguläre Durchführung der Modenschauen und die Eröffnung der Ausstellung, an deren Umsetzung Giorgio Armani bis zuletzt gearbeitet hatte, zeugen vom Willen des Unternehmens, im Zeichen des Engagements und des Respekts für die Arbeit aller Mitarbeiter fortzufahren. Das sind Werte, die Herrn Armani stets ausgezeichnet haben und die er im Laufe der Jahre an alle seine Mitarbeiter weitergegeben hat“, hieß es in einer Presseaussendung am Mittwoch. <BR \/><BR \/>Die Modeschau Emporio Armani ist am 25. September im Teatro Armani in Mailand vorgesehen. Das Defilee der Marke Giorgio Armani wird am 28. September die Mailänder Modewoche schließen und ist in der Pinakothek Brera geplant.