Giorgio Moroder wegen unerwartetem Geldsegen in Bozen vor Gericht

Der deutsche Start-up-Gründer Tilman Reißfelder hat Moroder auf 2,2 Millionen Euro plus Zinsen verklagt: Das Geld war auf Moroders Konto gelandet, nachdem es ein inzwischen verurteilter Betrüger – so schreibt die „Zeit“ – dorthin überwiesen hatte. Der wiederum war Reißfelders und Moroders Bankberater und hatte das Konto des Ersteren um über 9 Millionen Euro erleichtert.Das gestohlene Geld überwies er an andere, Kunden, Geschäftspartner und Bekannte. 2,2 Millionen des Reißfelder-Geldes sollen – so zumindest die Darstellung des Geschädigten – auf Moroders Konto gelandet sein. Der Rest des gestohlenen Geldes tauchte offenbar auf Konten in der Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Italien auf. Auch dort laufen entsprechende Verfahren.Der Bankberater hatte sich auch an den Konten anderer Kunden bedient und auf diese Weise über 50 Millionen Euro gestohlen. Inzwischen ist der Berater wegen Betrugs, Geldwäsche und Urkundenfälschung zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt; doch die Opfer – unter ihnen Tilman Reißfelder – haben ihr Geld bisher nicht wiedererhalten, wie die „Zeit“ schreibt.Moroder erklärte laut Gerichtsunterlagen, die die „Zeit“ offenbar einsehen konnte, er sei ebenfalls Kunde des Bankberaters gewesen und habe angenommen, bei dessen Überweisungen handle es sich um Investmenterträge. Außerdem habe er die beanstandeten 2,2 Millionen Euro bereits „mehr oder weniger vollständig ausgegeben“. Bis Mittwoch nächster Woche haben die Parteien laut „Zeit“ Gelegenheit zur Stellungnahme.