Giorgio Napolitano in „kritischem Zustand“: Sorgen um großen Südtirolfreund

Großer Freund Südtirols im Land geschätzt

Sein Krankheitsbild sei komplex und habe sich in den vergangenen Stunden verschlechtert.Am 21. Mai 2022 hatte sich Napolitano im Krankenhaus Spallanzani in Rom einer Bauchoperation unterzogen. Es handelte sich um die zweite Operation seit seinem Ausscheiden aus dem Amt des Präsidenten der Republik Anfang 2015.Giorgio Napolitano wurde am 10. Mai 2006 zum Präsidenten der Republik gewählt. Am 20. April 2013 wurde er für eine zweite Amtszeit wiedergewählt – das war vor ihm noch keinem gelungen. Am 14. Jänner 2015 trat er zurück.Napolitano gilt als großer Südtirolfreund: Er war Innenminister und mit dabei, als 1998 im Rahmen der Umsetzung des Vertrages von Schengen am Brenner der Grenzbaum beseitigt wurde. In seiner Zeit als Innenminister wurde den Schützen das Tragen von Waffen wieder zugestanden. Regelmäßig urlaubte Napolitano im Sommer in Sexten.