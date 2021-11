Gipswand durchbrochen und Geld geraubt: Einbruch in Brixner Waschsalon

„Sicherlich kann man als Betreiber eines solchen Geschäftes einen Einbruch niemals ausschließen, aber mit einer derartigen Tat hätten wir trotzdem nicht gerechnet“, berichtet Andreas Niederkofler, der den Waschsalon gemeinsam mit einem Kollegen seit dem Jahr 2018 führt.Ihm bot sich am Morgen des Allerheiligentages ein regelrechtes Bild der Verwüstung. Wohl zwischen Mitternacht und 1 Uhr hatten sich 2 bisher Unbekannte Zugang zu dem Lokal in der Brixner Dantestraße verschafft – und dies auf eine äußerst perfide Art und Weise. „Die Täter haben die mindestens zehn Zentimeter dicke Gipswand, mit der wir bereits vor geraumer Zeit den ehemaligen Eingang über das Parkhaus verschlossen hatten, samt Fenster mit schwerem Geräten durchbrochen und sind durch das kleine Loch eingestiegen“, erklärt Niederkofler.Anschließend brachen die Diebe die elektronische Kasse auf und nahmen die Behälter mit dem Geld heraus, bevor sie sich wieder aus dem Staub machten. Der Betrag, der dabei entwendet wurde, ist beträchtlich. „Wir haben zwar bereits vor einem Jahr die Möglichkeit geschaffen, an den Kassen mit Karte zu bezahlen, und damit die ganze Sache in dieser Hinsicht sicherer gemacht. Trotzdem gehe ich davon aus, dass gerade an einem solchen Wochenende zwischen 500 und 600 Euro an Bargeld im Automaten waren“, schätzt Niederkofler.Noch viel größer ist derweil der angerichtete Sachschaden, der sich laut Betreiber auf rund 3000 Euro beläuft.Die Carabinieri von Brixen, bei denen Niederkofler den Überfall umgehend gemeldet hat, haben sich in der Zwischenzeit ein Bild von der Lage gemacht und die Ermittlungen aufgenommen. Dazu wurden sämtliche Spuren am Tatort gesichert und die Bilder aus den Überwachungskameras gesichtet.„Wir wünschen uns natürlich, dass es bald erste Hinweise zu möglichen Verdächtigen gibt“, schließt Andreas Niederkofler, der zudem hofft, dass die Täter durch die Berichte über den dreisten Übergriff vor weiteren derartigen Einbrüchen abgeschreckt werden.

deb