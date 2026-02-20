Der Trauergottesdienst für Vigil Klammsteiner wird am kommenden Montag, 23. Februar, um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche von Untermais (Meran) gefeiert.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1279506_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Vigil Klammsteiner wurde am 11. Jänner 1936 in Meran\/Untermais geboren und am 29. Juni 1966 in Brixen zum Priester geweiht. In der Folge wirkte Klammsteiner als Kooperator in Kurtatsch, Moos in Passeier und Mölten. Im Jahr 1969 wurde er Kurat und 1987 Pfarrer in Trafoi. Nach 40 Jahren in Trafoi wurde Vigil Klammsteiner im Jahr 2009 von seinem Auftrag als Pfarrer entbunden.<BR \/><BR \/>Seinen Lebensabend verbrachte Vigil „Gilli“ Klammsteiner im Jesuheim in Girlan. Den Trauergottesdienst für Vigil Klammsteiner feiert Bischof Ivo Muser am kommenden Montag, 23. Februar 2026, um 10.30 Uhr in Untermais.