Hier die Sperren im Überblick:<BR \/><BR \/>Am <b>Montagvormittag<\/b> führt das Rennen über die Marco-Polo-Straße, die Galvani-Straße, die Volta-Straße, die Claudia-Augusta-Straße, die Romstraße, die Trienter Straße, die Loretobrücke, die Mayr-Nusser-Straße und die Virglbrücke.<BR \/><BR \/><b>Ab 13.30 Uhr<\/b> werden dann nach und nach die Auffahrt Virglbrücke, die Mayr-Nusser-Straße, die Loretobrücke, die Trienter Straße, die Romstraße, die Claudia-Augusta-Straße, die Volta-Straße, die Buozzi-Straße sowie die Marco-Polo-Straße gesperrt.<BR \/><BR \/>Am <b>Mittwoch, 15. Juli, ab 9.30 Uhr<\/b> kommt es in der Marco-Polo-Straße, der Galvani-Straße, der Volta-Straße, der Claudia-Augusta-Straße, der Romstraße, der Trienter Straße, der Loretobrücke, am Verdi-Platz, in der Garibaldi-Straße, der Rittner Straße, der Brennerstraße und der Rentschner Straße zu Beeinträchtigungen.<BR \/><BR \/>Am <b>Freitag, 17. Juli<\/b>, werden hingegen <b>ab 8.30 Uhr<\/b> die Marco-Polo-Straße, die Galvani-Straße, die Volta-Straße, die Reschenbrücke, die Reschenstraße, die Drususallee und die Meraner Straße sowie <b>ab 11.30 Uhr<\/b> der Reichrieglerweg, die Cadorna-Straße, die Diaz-Straße, der Siegesplatz, die Quireiner Straße, die Florenzstraße, die Romstraße, die Claudia-Augusta-Straße, die Volta-Straße, die Buozzi-Straße und die Marco-Polo-Straße gesperrt.