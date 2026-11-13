Stand jetzt, so berichtete Kompatscher gestern im Rahmen der Debatte zum Leiter-Reber-Antrag, will der Rat der Gemeinden noch einmal beraten. Grundlage dafür sind Präzisierungen im Angebot des Landeshauptmannes.<BR \/><BR \/>Letzterer will sich, wie berichtet, mit dem Nein des Gemeindenverbandes zum Vorschlag der Landesregierung nicht abfinden. Weswegen er einen Antrag eingebracht hatte, der Landesregierung und Landeshauptmann zu Verhandlungen mit dem Rat der Gemeinden verpflichtet hätte. Bekanntlich hatte Landeshauptmann Kompatscher den Gemeinden vorgeschlagen, 30 Mio. Euro an Ausgleich zu zahlen, um die GIS auf Langzeitvermietung auf 0,4 Prozent zu senken – und war abgeblitzt. Der ordentliche Hebesatz für Langzeitvermietung liegt bei 0,76 Prozent, in manchen Gemeinden liegt er aber auch teils deutlich darüber. <BR \/><BR \/>Stand jetzt, so berichtete Kompatscher gestern im Rahmen der Debatte zum Leiter-Reber-Antrag, will der Rat der Gemeinden noch einmal beraten. Grundlage dafür sind Präzisierungen im Angebot des LH: So soll der Hebesatz nur für diejenigen Langzeitvermietungen auf 0,4 gesenkt werden, bei denen der Mietpreis dem Landesmietzins entspricht oder darunter liegt. Gleichzeitig sollte der Hebesatz für Kurzzeitvermietungen angehoben werden. Wenn man dann noch die 30 Millionen Euro vom Land als Ausgleich dazunimmt, dann, so der Landeshauptmann, dürften für die Gemeinden keine wesentlichen Löcher bei den Einnahmen entstehen. <BR \/><BR \/>Kompatscher nannte die Debatte „eine gute Gelegenheit“, bei den Kurzzeitvermietungen „Mut“ zu beweisen und die GIS dafür „deutlich zu erhöhen“. „Ich glaube schon, dass die GIS ein Steuerungselement sein kann und soll“, erklärte er gestern im Landtag. Ein Signal sei sie aber in jedem Fall. Kompatscher schlug daher vor, den Antrag auszusetzen, und versprach im Gegenzug, dem Landtag in der Dezember-Sitzung über den Fortgang der Lösungssuche zu berichten. <BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Als „wichtiges Zeichen“ hatte auch Leiter Reber eine solche Senkung des Hebesatzes gestern bezeichnet – und andersherum sei das bisherige „Nein“ der Gemeinden „das falsche Signal nach außen“. <BR \/>Sein Credo: „Wer zusätzlichen Wohnraum für die ansässige Bevölkerung mobilisieren will, muss die wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen für langfristige Vermietungen verbessern, einschließlich der steuerlichen Belastungen.“ Und das gerade im Vergleich zur touristischen Vermietung. Südtirols Gemeinden hätten längst die Möglichkeit, Zweitwohnungen, die nicht langfristig vermietet sind, mit 2,5 und bis zu 3,5 Prozent zu besteuern. Das nutze aber bislang nur die Gemeinde Abtei.<BR \/>Leiter Reber folgte Kompatschers Vorschlag und setzte den Antrag aus: Er nehme den LH beim Wort und warte auf die Infos im Dezember.