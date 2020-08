Glasfaser: Optimales Arbeiten auch Zuhause

Glasfaserverbindungen erlauben ein technisch einwandfreies Arbeiten, ohne Belastung durch gesundheitlich bedenkliche Mobilfunkstrahlung. Gerade für Kinder und Jugendliche im Wachstum stellen Funkstrahlungen ein erhebliches gesundheitliches Risiko dar, sodass eine Reduzierung in ihrer Umgebung sicher vorteilhaft sein könnte. Aus diesen Gründen sollte der Glasfaseranschluss künftig als Standardeinrichtung für unser Zuhause erachtet werden.Verbraucherzentrale und Bürgerwelle regen gerade im Hinblick auf den Start des Schuljahres Familien und Schulen an, bei der technischen Einrichtung des Lernplatzes für Kinder bewusst auf Kabelverbindung anstelle von WLAN-Strahlung zu setzen und in die Glasfaser als sichere und gesundheitlich unbedenkliche Technologie zukunftsorientiert zu investieren.Angesichts der aktuellen Angebote, die derzeit von vielen Gemeinden unserer Provinz für den Anschluss an die Glasfaser vorgeschlagen werden, empfiehlt Francesco Imbesi, Experte der VZS, sich unverzüglich zu aktivieren, bevor diese Verbindungen schwieriger zu realisieren und sicherlich viel teurer werden.

