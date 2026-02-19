Aufgrund der starken Niederschläge – teils bis in tiefe Tallagen – ist aktuell in weiten Teilen des Landes mit rutschigen Fahrbahnen und Beeinträchtigungen im Verkehr zu rechnen, die Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen derzeit im Dauereinsatz.<BR \/><BR \/><i><b>Im ganzen Land schneit es heute, wie auf dem Video zu sehen ist:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="xVgJAXXf"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Besonders häufig werden sie zu Bergungen von Fahrzeugen gerufen, für die es auf den schneebedeckten Fahrbahnen kein Weiterkommen gab.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1278702_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>So rückte die Freiwillige Feuerwehr unter anderem auf die Vinschger Staatsstraße, im Bereich Kortsch sowie zwischen Latsch und Goldrain aus, um hängen gebliebene Lkw zu bergen. Auch auf der Gampenpassstraße oberhalb von Lana gab es für mehrere Lkw kein Weiterkommen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1278705_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Besonders stark gefordert sind die Einsatzkräfte im Raum Meran und Bozen – dort kam es bisher zu den meisten Alarmierungen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1278708_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Fahrzeuglenker sind zur besonderen Vorsicht aufgerufen, da es aufgrund des starken Schneefalls zu rutschigen Fahrbahnen in weiten Teilen des Landes kommt. Auch ein STOL-Leser hat sich bei uns gemeldet und warnt vor sehr glatten Straßen, „fast wie Blitzeis“. <BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/vorsicht-schneebedeckte-strassen-und-verkehrsbehinderungen-im-ganzen-land" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zu der aktuellen Verkehrslage lesen Sie hier.<\/a><\/b>