Glatteis: Keine „Dolomiten“-Zustellung im Vinschgau

Im Vinschgau gab es in der Nacht auf Samstag stärkere Regenfälle. Aufgrund des gefährlichen Glatteises kam es in den frühen Morgenstunden zu mehreren kleinen Unfällen. Deshalb konnte die „Dolomiten“ in einigen Teilen Vinschgaus nicht zugestellt werden.