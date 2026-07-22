<b>Sie haben kürzlich das Buch „Enkel ohne Gott?“ veröffentlicht. Gibt es aus Ihrer Sicht tatsächlich „Enkel ohne Gott“?<\/b><BR \/><BR \/>Wunibald Müller: Nein, nach meiner Überzeugung gibt es keine Enkel ohne Gott. Mir hat sich stark die Aussage des großen Theologen Karl Rahner eingeprägt, dass auch ein ungetauftes Kind in den Himmel kommen kann. Gott hat nie angefangen, uns zu lieben, da er uns schon immer liebt, so die Mystikerin Juliana von Norwich. Gottes Liebe beginnt nicht erst mit der Taufe. Auch hört sie nicht auf, wenn wir keiner Kirche angehören, aus der Kirche austreten oder nicht an Gott glauben. Er heißt uns willkommen und ist ein Leben lang und darüber hinaus für uns da.<BR \/><BR \/><b>Lesen Sie das ganze Interview mit Wunibald Müller in der <a href="https:\/\/abo.athesiamedien.com\/epaper\/product_groups\/KD-OHNEPRINT" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">aktuellen Ausgabe <\/a>des „Katholischen Sonntagsblattes“.<\/b><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1338192_image" \/><\/div>