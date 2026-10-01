Das Glaziologie-Camp – organisiert und betreut von der Pädagogischen Abteilung der Deutschen Bildungsdirektion gemeinsam mit Partnerschulen aus Deutschland im Rahmen eines Erasmus+-Projektes – stößt alljährlich auf reges Interesse. Am Projekt nehmen Schülerinnen und Schüler teil, die im Schuljahr 2026\/2027 eine vierte oder fünfte Oberschulklasse besuchen und besonderes Interesse an Natur und Wissenschaft zeigen.<BR \/><BR \/>Expertinnen und Experten verschiedener Fachgebiete haben sich vom 21. bis zum 26. September während der Exkursionen und Workshops mit den unterschiedlichen Themen befasst. Dieses Jahr lag ein Schwerpunkt auf wissenschaftliche Arbeitsweisen. So haben beim Glaziologie-Camp auch zwei Ökologen von Eurac Research ihre Methoden der Datenerfassung für ihre Langzeitstudien vorgestellt. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76566223_gallery" \/><BR \/><BR \/>Dabei wurden die Schülerinnen und Schüler aktiv in die Freiland-Techniken mit eingebunden und konnten verschiedene Geräte ausprobieren. Behandelt wurden die drei großen Arbeitsbereiche Limnologie (Biodiversitätsmonitoring in Fließgewässern), das Langzeitprojekt Mikroplastik und die Terrestrische Ökologie (Biodiversitätsmonitoring in Bodenproben hochalpiner Lebensräume).<BR \/><BR \/>Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer führten dann auch selbst eine ökobotanische Studie durch, von der eigenständigen Datenerfassung bis zur statistischen Auswertung. Dabei untersuchten sie durch Bestimmungsübungen der Flora hochalpiner Rasen, wie gut sich Pflanzen als Zeiger für pH-Bedingungen des Bodens eignen. Für diese Studie mussten sich die Schülerinnen und Schüler einer Reihe von Herausforderungen stellen, von der oft schwierigen Pflanzenbestimmung bis zur Verarbeitung von Rohdaten und der Auswertung dieser Daten mithilfe statistischer Verfahren. Die Studie konnten sie erfolgreich abschließen, ihre Ergebnisse diskutieren und kritisch hinterfragen.<BR \/><BR \/>Ein besonderes Erlebnis für die Gruppe war außerdem die geführte Gletscherwanderung zur Suldenspitze, die eindrucksvoll das Schwinden dieses hochalpinen Lebensraums vor Augen geführt hat.<BR \/><BR \/>Das Glaziologie-Camp hat unter anderem zum Ziel, eine Orientierung für die angehende Studien- oder Berufswahl zu sein. Das Projekt wurde bereits zum vierten Mal im Rahmen der EU-Förderung Europafels mit zwei Gymnasien aus Würzburg durchgeführt. Betreut und organisiert wurde das Camp von den Lehrkräften Katrin Nietzold und Christian Kohl aus Würzburg, den Referierenden Astrid Ferrari sowie Guido Caracristi und Tamara Elzenbaumer von der Pädagogischen Abteilung der Deutschen Bildungsdirektion.