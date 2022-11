Gleich 3 Einbrüche in Raas: Frau hat Einbrecher vor der Flucht gesehen

3 Einbrüche in einem Abend, im selben Dorf

Es war gegen 18 Uhr, als die Frau mit ihrem Sohn nach Hause kam. Noch beim Parken habe sie eine Gestalt in ihrer Wohnung gesehen, dachte sich aber nicht viel dabei, weil sie davon ausging, dass jemand aus ihrer Familie daheim ist. Erst als sie die kaputte Glasscheibe an der Haustür sah, verstand sie, wer die Gestalt in ihrer Wohnung gewesen muss: ein Einbrecher. Sofort alarmierte sie die Carabinieri.Die Betroffenen hatten Glück im Unglück: „Die Einbrecher dürften sich nur wenige Minuten in der Wohnung befunden haben, bevor sie die Flucht ergriffen. Nur 2 Schubladen wurden aufgerissen, gestohlen wurde nichts“, sagt einer der Betroffenen.Die Carabinieri konnten aber nicht lange bei der Frau und ihrer Familie bleiben, weil sie gleich zum nächsten Einbruch im Dorf gerufen wurden. Diesmal hatte es ein Wohnhaus am anderen Ende des Dorfes getroffen.„Insgesamt 3 Einbrüche wurden am Freitagabend gemeldet“, sagt der Bürgermeister von Natz-Schabs, Alexander Überbacher. „Es ist auffällig, dass die Einbrecher nur in Wohnhäusern am Dorfrand eingebrochen sind, dort wo sie am wenigsten gesehen werden. Außerdem brechen sie ein, wenn niemand zu Hause ist. “Der Bürgermeister ruft alle zur Vorsicht auf. Gerade wenn man nicht daheim ist, sollte man die eigene Wohnung verschließen und die Rollos runterlassen.