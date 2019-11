Gleich 3 Italientiefs bis Sonntag

Gleich 3 Italientiefs erwartet Südtirol bis Sonntag. Tief Nr. 1 zieht in den nächsten Stunden nach Norden, so Wetterexperte Peterlin.





Spannende Wetterwoche, drei Italientiefs bis Sonntag. Tief Nr. 1 zieht in den nächsten Stunden nach Norden. Ab dem Abend werden die Niederschläge stärker, höchste Intensität in der Nacht, Schneefallgrenze bis in viele Täler sinkend. Meist Regen südlich von Meran und Brixen. pic.twitter.com/QaxDFbcuXA — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) November 12, 2019

Am Abend werden die Niederschläge stärker, die höchste Intensität wird in der Nacht erreicht. Die Schneefallgrenze sinkt in vielen Tälern bis auf 500 Meter. Schwerpunkt der Schneefälle ist in den kommenden 24 Stunden das obere Pustertal. Im Raum Sexten sind je nach Tal und Berg 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee möglich.Vorsicht ist also auf den Straßen geboten: In höher gelegenen Tälern muss man in der Nacht und am Mittwochmorgen mit tief winterlichen Verhältnissen rechnen.Zurückhaltung ist auch bei Skitouren am sonnigen Donnerstag geboten: Auf den Bergen steigt durch Neuschnee und Wind die Lawinengefahr.

