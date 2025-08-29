<BR \/><BR \/>Ereignet hatten sich die Unfälle zwischen Neumarkt und Bozen-Süd und Bozen-Nord und Klausen. Laut Informationen der Behörden handelte es sich in beiden Fällen um Pkw, die auf andere Fahrzeuge aufgefahren waren. <BR \/><BR \/>Die zu den Unfällen ausgerückte Straßenpolizei meldete jedenfalls keine Verletzten. Die betroffenen Abschnitte mussten zeitweise gesperrt werden, was zu großen Problemen im bereits überlasteten Verkehr führte. <BR \/><BR \/><i><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler gefunden? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a><BR \/><\/i>