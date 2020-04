Gleichbleibender Anstieg an Infizierten in Österreich

Die Aktualisierung der Coronavirus-Fallzahlen durch das österreichische Innenministerium hat am Sonntag den gleichen Anstieg an Neuinfektionen und Todesopfern wie am Tag zuvor gebracht. Demnach haben sich 77 weitere Personen infiziert, womit die Gesamtzahl der Infektionen in Österreich auf 15.225 gestiegen ist. Sechs Tote ließen die Zahl der mit oder an Covid-19 Verstorbenen auf 542 ansteigen.