<h3>\r\nMusterbeispiel Mogelpackung<\/h3>Die Verbraucherschutzorganisation foodwatch hat 2025 zum 14. Mal den Goldenen Windbeutel für die „dreisteste Werbelüge des Jahres“ verliehen. Diese Negativ-Auszeichnung ging an die „Milka Alpenmilch“ Schokolade des US-amerikanischen Lebensmittelkonzerns Mondelez (ehemals Kraft Foods). Mondelez erhöhte in Deutschland den Verkaufspreis von 1,49 auf 1,99 Euro und verringerte kurz darauf die Füllmenge von 100 auf 90 Gramm - bei gleichbleibender Verpackung. Bezogen auf den Grundpreis für ein Kilogramm entspricht das einer versteckten Preiserhöhung von 48 Prozent. <h3>\r\nMehr Umweltverschmutzung und schwierig wahrzunehmen<\/h3>Viele Verbraucherschutzorganisationen würden es begrüßen, wenn diese „Verkaufstrategie“ als unlautere und somit von Amts wegen strafbare Handelspraktik eingestuft würde – dem ist zur Zeit leider nicht so. Das Problem an geschrumpften Produkten ist, dass weder die Preisteuerung noch der geringere Inhalt von Verbraucher:innen sofort wahrgenommen wird. Somit werden bewusste Kaufentscheidungen eingeschränkt. Auch die Umweltproblematik ist ein Aspekt: durch die Produktion und Entsorgung der leeren bzw. überflüssigen Verpackungsmaterialien wird automatisch auch mehr Umweltverschmutzung verursacht.<h3>\r\nGesetz zur Shrinkflation auf Juli 2026 vertagt<\/h3>Italien wollte dem Ganzen mit einem neuen Gesetz, welches die Hersteller zur Angabe der Produktreduzierung auf der Verpackung verpflichten würde, entgegentreten. Dieses Gesetz zur Shrinkflation hätte eigentlich bereits im April 2025 in Kraft treten sollen, wurde dann auf den 1. Oktober, und jetzt voraussichtlich auf Juli 2026 vertagt. Die Europäische Kommission hatte Bedenken an der Norm geäußert, da sie die freie Zirkulation von Waren einschränken könnte, und erhob auch Kritik an den Umsetzungszeiten der Norm.<BR \/><BR \/>Bis zum definitiven Inkrafttreten der Kennzeichnungspflicht (oder bis zum gänzlichen Verbot von überdimensionierten Verpackungen) müssen Verbraucher:innen daher selbst aufpassen.<BR \/><BR \/>Dazu gibt die Verbraucherzentrale Südtirol einige Tipps: <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-71576807_listbox" \/>