Gleicher Schmerz, ungleicher Schadenersatz

Wie wird ein Gesundheitsschaden in Euro bemessen? Und wie der Schmerz einer Frau, deren Mann bei einem Unfall stirbt? Das hängt ganz davon ab, ob man sich dies- oder jenseits des Brenners verletzt oder stirbt. In Italien, also auch in Südtirol, sind die zugesprochenen Schadenssummen um ein Vielfaches höher als in Österreich oder Deutschland. Das berichten die „Dolomiten“ am Montag.