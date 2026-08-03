Statt zur Piazza Marconi im Ortsteil Quero fuhren die Einsatzkräfte zur Via Marconi im Ortsteil Alano di Piave. Wenige Tage später starb der Mann im Krankenhaus. Ob die Verzögerung seinen Tod beeinflusste, sollen nun Ermittlungen klären.<BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft ließ die Beerdigung des Verstorbenen verschieben, um durch weitere rechtsmedizinische Untersuchungen zu klären, ob der Mann bei einem schnelleren Eintreffen der Rettungskräfte hätte überleben können. Der Vorfall hat im Raum Belluno eine Diskussion über die Folgen einer Gemeindefusion ausgelöst.<BR \/><BR \/>Setteville entstand 2024 aus dem Zusammenschluss der Gemeinden Alano di Piave und Quero Vas. Weil zahlreiche Straßen und Plätze in den früher eigenständigen Gemeinden dieselben Namen tragen, existieren heute mehrere ähnliche oder nahezu identische Adressen innerhalb derselben Kommune.<BR \/><BR \/>Bürgermeister Bruno Zanolla kündigte inzwischen eine umfassende Überarbeitung der Straßennamen an. Bereits im Herbst sollen doppelte und leicht verwechselbare Bezeichnungen geändert werden. Bislang hatte die Gemeinde versucht, gleichlautende Straßen mit Zusätzen zu unterscheiden.<BR \/><BR \/>Von den Doppelungen betroffen sind unter anderem Straßen mit den Namen Via Roma, Via Garibaldi, Via Cavour, Via Vittorio Emanuele II, Via Monte Grappa und Via Forcellini. Teilweise existieren dieselben Straßennamen sogar in drei verschiedenen Ortsteilen. Auch ähnlich klingende Bezeichnungen wie Piazza Marconi und Via Marconi sollen künftig geändert werden.<BR \/><BR \/>Nach Angaben der Gemeindeverwaltung arbeitet eine eigens eingesetzte Kommission an der Reform. Um den Aufwand für Anwohner möglichst gering zu halten, sollen vor allem jene Straßen umbenannt werden, an denen weniger Menschen wohnen und weniger Unternehmen ansässig sind. Die Änderungen müssen anschließend vom Gemeinderat beschlossen und von der Präfektur genehmigt werden.