Gleichgeschlechtliche Paare: Denkt Rom doch langsam um?

Also auch im katholischen Bayern! In der beliebten Vorabendserie „Dahoam is Dahoam“ des Bayerischen Rundfunks war 22. August die Folge „Unsere bunte Hochzeit“ zu sehen, in der ein lesbisches Paar den Pfarrer um die Trauung bittet. Was müsste ein Südtiroler Pfarrer in diesem Fall sagen? Das und mehr hat s+ den Brixner Moraltheologen P. Martin M. Lintner gefragt.