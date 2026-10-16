Bei dem Unfall am heutigen Freitag kurz vor 13.15 Uhr waren eine 43-jährige Deutsche und ein 35-jähriger Tscheche beteiligt. Beide Schirme hatten sich nach dem Zusammenstoß in den Ästen verfangen – die Piloten hingen rund zehn Meter über dem Boden.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373925_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Bergrettung erreichte die Unfallstelle und sicherte die beiden mit speziellen Klettertechniken in den Bäumen. Anschließend wurden sie einzeln auf den Boden abgelassen.<BR \/><BR \/>Die Deutsche blieb unverletzt. Der Tscheche erlitt eine Kopfverletzung und eine Verletzung am Knöchel, wegen derer er nicht mehr gehen konnte. Nach der Erstversorgung wurde er auf einer Trage rund 100 Meter bergauf zu den Rettungsfahrzeugen gebracht. Einen Transport mit dem Krankenwagen lehnte er ab und ließ sich von einem Freund mit dem Auto abholen.<BR \/><BR \/>Die beiden in den Bäumen hängenden Gleitschirme wurden später von einem Bergführer geborgen.