Er verlor mit seinem Fluggerät rasch an Höhe und stürzte schließlich aus 30 Metern ab. Er kam hart auf dem Boden auf und zog sich schwere Verletzungen zu, teilte die Polizei mit.<h3>\r\nAuf 2.200 Metern gestartet<\/h3>\r\nDer 18-Jährige startete gegen 15.30 Uhr auf einer Seehöhe von rund 2.220 Metern vom Startplatz „Steinermandl“, um in Richtung des Schleinitz-Gipfels zu fliegen. Dabei geriet er jedoch zu nahe an einen Felsen. Bei einem Ausweichversuch geriet er auf die windabgewandte Seite, der Gleitschirm sank rasch. Nach dem Aufprall alarmierte der 18-Jährige selbst den Notruf. Er wurde von der Besatzung des Notarzthubschraubers an der Unfallstelle erstversorgt und ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.<BR \/><BR \/><BR \/>Am Samstag war es wenige Stunden zuvor auch im Ultental zu einem ähnlichen Unfall gekommen – der Betroffene, ein 67-Jähriger, hatte sich mittelschwere Verletzungen zugezogen ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ulten-mit-gleitschirm-abgestuerzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>).