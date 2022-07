Gletscher gibt zehntes Unfallopfer frei

„Von ihren Angehörigen wurden 2 Unfallopfer aus der Tschechischen Republik identifiziert“, dies haben der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti und der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, bei einer Pressekonferenz in Canazei mitgeteilt.„Am Morgen haben wir ein Gebiet abgesucht, das noch nicht untersucht worden war. Es liegt etwa 2 Kilometer unterhalb der Abbruchstelle des Seracs. Mit Hilfe von 2 Hundestaffeln der Finanzwache sind wir über den Grat und die Gletscherzunge hinaufgestiegen. Wir haben Ausrüstungsgegenstände und Leichenteile gefunden. Im oberen Bereich ist die Lage stabil geblieben und der untere Teil der Lawine beginnt abzuschmelzen. Dies kann die Suche erleichtern“, sagte Paolo Borgonovo, Inspektor des alpinen Ausbildungszentrums der Polizei in Moena, gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur Ansa.Borgonovo hat am Morgen am Einsatz auf dem Gletscher teilgenommen. „Die Situation war gefährlich, aber überschaubar, wir hatten 3 Beobachter aufgestellt und hatten Seismographen auf den Serac gerichtet. Zudem hatten wir Fluchtwege eingerichtet, so dass wir auf alle Vorkommnisse vorbereitet waren. Wir hatten beschlossen, den Einsatz gegen 9 Uhr zu beenden, weil das Eis mit der Erwärmung zu schmelzen begann", erklärte Borgonovo und wies darauf hin, dass sich das Katastrophengebiet über mehrere Hangstufen talwärts zieht.Am Abend ist eine Lagebesprechung zwischen den einzelnen Einsatzkräften geplant, bei der entschieden werden soll, ob morgen eine weitere Suchaktion durchgeführt werden soll.Wie ein Überlebender die dramatischen Minuten erlebt hat, können Sie hier lesen. Alle Berichte zur Katastrophe an der Marmolata finden Sie hier.