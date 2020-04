Globaler Klimastreik digital: Forscher in Arktis und Antarktis dabei

Hört auf die Wissenschaft – in jeder Krise! Das fordern wir heute auch mit diesen Bildern der Polarstern Mission aus der Arktis & der Neymayer 3 Station aus der Antarktis. Globaler kann ein Klimastreik nicht sein! #FightEveryCrisis pic.twitter.com/KNEShKXI2W — Fridays For Future Germany (@FridayForFuture) April 24, 2020

In beiden Polargebieten forderten die Wissenschafter am Freitag unter dem Motto #FightEveryCrisis, dass jede Krise bekämpft werden müsse. Sie wiesen darauf hin, dass die Welt nicht nur gegen die Corona-Krise, sondern auch stärker gegen die Klimakrise vorgehen müsse.„Unsere Forschung liefert die Fakten, jetzt ist es an der Zeit, zu handeln!“, schrieb eine Meeresbiologin des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) in Bremerhaven, Melanie Bergmann, am Freitagmorgen zu 2 Bildern der Forscher mit Plakaten auf Twitter. Die wissenschaftlichen Ratschläge zum Klima müssten ebenso befolgt werden wie epidemiologische Daten im Kampf gegen das neuartige Coronavirus.Die Bilder zeigten zum einen Forschende einer aktuellen Expedition des Forschungsschiffs „Polarstern“ in der Arktis und zum anderen die überwinternden Wissenschafter der deutschen Neumayer-Forschungsstation in der Antarktis, sagte Bergmann. Die beiden Fotos seien bereits im Vorfeld des internationalen Großprotesttages aufgenommen worden.

apa/stol