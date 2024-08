Glocken läuten gegen den Hunger

„ Hunger und Armut können besiegt werden“

„Die Glocken läuten für Millionen von Menschen, die nicht genug zu essen haben, für Millionen von Kindern, die keine Zukunft haben. Gerade zur Sterbestunde Jesu drückt dieses Läuten aus, dass uns das Leid der Menschen in anderen Teilen der Welt etwas angeht“, erklärt Bischof Ivo Muser die Beweggründe hinter dieser Aktion.Die Situation sei dramatisch, betont Bischof Muser weiter. „Es ist ein stilles Sterben, weitab der medialen Berichterstattung. Doch wir können helfen, indem wir diese Frauen, Männer und Kinder in unsere Gebete einschließen und durch konkrete Unterstützung das Leid lindern.“ Hunger und Armut können besiegt werden. In unseren Projekten in afrikanischen Partnerländern erleben wir, wie wirksam unsere Hilfe ist“, ergänzt Caritas-Direktorin Beatrix Mairhofer. „Besonders unsere Schulprojekte sind darauf ausgerichtet, den Kindern nicht nur Bildung, sondern auch Essen zu bieten – oft ihre einzige Mahlzeit am Tag. 72.000 Kinder sind in diese Projekte eingebunden, die wir dank der Südtiroler Spenderinnen und Spender durchführen können. Bildung ist das einzige, das ihnen neue Perspektiven eröffnet und ein Überleben in ihrer Heimat möglich macht.“Wer die Caritas in ihrem Einsatz unterstützen möchte, kann dies unter dem Kennwort „ Hunger in Afrika“ tun, sei es durch eine Spende oder durch die Übernahme einer Patenschaft. Nähere Informationen erteilen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas unter Tel. 0471 304 351.Die Spendenkonten der Caritas Diözese Bozen-Brixen sindRaiffeisen Landesbank, IBAN: IT42 F0349311600000300200018Südtiroler Sparkasse, IBAN: IT17 X0604511601000000110801Südtiroler Volksbank, IBAN: IT12 R0585611601050571000032Intesa Sanpaolo, IBAN: IT18 B0306911619000006000065