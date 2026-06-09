Gegen 15.30 Uhr gingen mehrere Felsbrocken auf die Staatsstraße in Barbian, zwischen dem Restaurant „Zum Kalten Keller“ und der Handwerkerzone hinab. Dabei wurde die Hälfte der Fahrbahn verlegt. Ein vorbeifahrendes Fahrzeug wurde von dem Steinschlag erfasst, beide Insassen blieben glücklicherweise unverletzt.<BR \/><BR \/>Die Freiwilligen Feuerwehren von Barbian und Waidbruck sowie der Straßendienst rückten sofort aus, um die Straße vom Geröll zu befreien. Für rund 30 Minuten musste der Verkehr einspurig weitergeleitet werden, anschließend konnte die gesamte Straße wieder normal für den Verkehr freigegeben werden.