Zahlreiche Einsatzkräfte waren an der Rettungsaktion beteiligt. - Foto: © FFW Sand in Taufers

Gegen Mitternacht wurden die Freiwillige Feuerwehr Sand in Taufers und die Wasserrettung Bruneck zum Einsatz gerufen. Unterhalb des Parkplatzes am Skigebiet Speikboden sollte im Wasser nach 2 Personen gesucht werden. Informationen zufolge waren diese über die Böschung in die Ahr gestürzt.Wenig später hieß es dann jedoch aufatmen: Die beiden Verunglückten konnten unverletzt am Ufer des Flusses geborgen und in Sicherheit gebracht werden.Im Einsatz standen weiters das Weiße Kreuz sowie die Behörden.