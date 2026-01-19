Roberto Bernardis, der Inhaber der Trafik „Bernardis“ in Riva del Garda, erhielt die offizielle Bestätigung vom Glücksspiel-Betreiber „Lottomatica“ am heutigen Montagvormittag – inklusive entsprechendem Aushang für die Trafik.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1263378_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Ich habe keine Ahnung, wer der glückliche Gewinner ist“, erklärt Bernardis gegenüber der italienischen Tageszeitung „L'Adige“. „Die Nachricht ist noch ganz frisch. Sicher ist nur, dass das Geld bereits ausgezahlt wurde“, fährt er fort.<BR \/><BR \/>Der Gewinn wurde mit einem Rubbellos im Wert von 25 Euro erzielt.