In Südtirol spielen weniger Menschen um Geld als noch vor zehn Jahren. Dennoch gibt es keinen Grund zur Entwarnung: Laut einer im September veröffentlichten Erhebung des Landesinstituts für Statistik (ASTAT) ist die Zahl der Menschen mit problematischem oder pathologischem Spielverhalten von 17.600 auf rund 19.300 gestiegen. Das entspricht etwa fünf Prozent der untersuchten Bevölkerung zwischen 16 und 76 Jahren.<BR \/><BR \/>Besonders betroffen sind junge Erwachsene und Menschen, die online um Geld spielen. Der Verbraucherschutzverein „Robin“ sieht deshalb Handlungsbedarf und stellt die Frage, ob Prävention, Beratung und Maßnahmen zum Schutz vor finanziellen Schäden mit der Entwicklung des Glücksspielmarktes Schritt halten.<h3>\r\nJunge Erwachsene besonders gefährdet<\/h3>Die ASTAT-Daten zeigen deutliche Unterschiede zwischen den Altersgruppen. Bei den 21- bis 30-Jährigen liegt der Anteil der Menschen mit problematischem oder pathologischem Spielverhalten bei neun Prozent.<BR \/><BR \/>Auch beim Online-Glücksspiel ist das Risiko erhöht: Laut Erhebung zeigen 16 Prozent der Online-Spielenden problematisches und weitere sieben Prozent pathologisches Spielverhalten.<BR \/><BR \/>„Robin“ warnt in diesem Zusammenhang auch vor vermeintlichen Finanzgeschäften im Internet. Neben den klassischen Glücksspielangeboten, etwa an Videoterminals, müsse auch das Verhalten jener Menschen berücksichtigt werden, die mit spekulativen Börsengeschäften hohe finanzielle Risiken eingehen. Schätzungen zufolge gibt es in Südtirol rund 33.000 solcher „Börsenspekulierenden“. Der Verbraucherschutzverein sieht darin einen Bereich, der hinsichtlich möglicher Glücksspielrisiken genauer betrachtet werden sollte.<h3>\r\nGlücksspiel kann Familien finanziell belasten<\/h3>Nicht jeder Mensch, der spielt, entwickelt ein problematisches Verhalten. Wenn jedoch die Kontrolle über die eigenen Spielgewohnheiten verloren geht, können die Folgen gravierend sein. Neben persönlichen Belastungen drohen finanzielle Schwierigkeiten und Schulden, die auch Angehörige treffen können.<BR \/><BR \/>Wie groß die finanzielle Dimension ist, zeigt eine weitere Zahl aus der ASTAT-Erhebung: Rund 1300 Personen führen ihre Schulden ausdrücklich auf Glücksspiel zurück.<BR \/><BR \/>Für „Robin“ ist deshalb entscheidend, nicht nur die Zahl der Spielenden zu betrachten. Ebenso wichtig sei die Frage, ob Betroffene die Risiken rechtzeitig erkennen, unkompliziert Hilfe erhalten und wirksam vor finanziellen Schäden geschützt werden.<BR \/><BR \/>„Nicht jeder, der spielt, hat ein Problem. Aber wenn die Zahl der Betroffenen steigt und digitale Angebote mit besonderen Risiken verbunden sind, müssen Prävention und Verbraucherschutz Schritt halten“, erklärt Walther Andreaus, ehrenamtlicher Geschäftsführer des Vereins. Die Menschen müssten die Risiken realistisch einschätzen können, bevor aus Unterhaltung eine finanzielle Belastung werde.<h3>\r\nRobin fordert bessere Information und leichteren Zugang zu Hilfe<\/h3>Der Verbraucherschutzverein richtet deshalb mehrere Fragen an die zuständigen Stellen. So müsse geklärt werden, ob bestehende Präventionsangebote junge Erwachsene und Online-Spielende ausreichend erreichen und wie transparent über Verlustwahrscheinlichkeiten, finanzielle Risiken und mögliche Verschuldung informiert wird.<BR \/><BR \/>Zudem stellt „Robin“ die Zugänglichkeit der Beratungs- und Hilfsangebote zur Diskussion. Problematische Spielverläufe sollten möglichst früh erkannt werden. Betroffene müssten wissen, welche Unterstützung ihnen zur Verfügung steht und wie sie sich vor weiteren finanziellen Schäden schützen können.<BR \/><BR \/>Ein weiterer Punkt betrifft die wirtschaftlichen Folgen des Glücksspiels. „Robin“ fordert mehr Klarheit darüber, wie hoch die tatsächlichen Nettoverluste der Spielenden in Südtirol sind und in welchem Verhältnis diese zu den öffentlichen Einnahmen aus dem Glücksspiel stehen.<BR \/><BR \/>Dabei sei eine genaue Unterscheidung zwischen Einsätzen, Umsätzen und tatsächlichen Verlusten notwendig. Nur mit aussagekräftigen und vergleichbaren Daten lasse sich beurteilen, welche finanziellen Auswirkungen das Glücksspiel auf die Betroffenen und die Allgemeinheit hat.